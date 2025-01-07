شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 7-1-2025.. يسجل 12.84 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

يقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة حية لأحدث أسعار صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر الريال ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.84جنيه للشراء.

13.90جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.92جنيه للشراء.

13.90جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.95جنيه للشراء.

13.92جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.94جنيه للشراء.

14.06جنيه للبيع.