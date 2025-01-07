شكرا لقرائتكم خبر عن شامل المصنعية .. سعر أرخص سبيكتين في مصر بعد تطورات سعر الذهب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تشهد مصنعيات ارخص سبيكتين في سوق الصاغة حالياً ، ثبات ملحوظ حيث تسجل مصنعية سبيكة ذهب وزن جرام واحد 175 جنيها وتبلغ سعر مصنعية سبيكة ذهب 2.5 جرام 250 جنيها بما يعني 100 جنيه في الجرام.

ننشر آخر تطورات في بورصة سبائك الذهب في مصر اليوم الثلاثاء مستهل التعاملات المسائية، عقب استقرار سعر الذهب اليوم عيار 21 وعيار 24 مما ينعكس على أسعار جميع أوزان السبائك الذهب المتداولة في مصر .

واستقرت أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم الثلاثاء، ويسجل سعر الذهب اليوم في مصر مستويات عند 3745 جنيها لعيار 21 و 4280 جنيهات لعيار 24 مما يؤثر على أسعار السبائك الذهب

وسجلت أرخص سبيكة ذهب في مصر اليوم حوالي 4435 جنيهًا بعد إضافة رسوم التصنيع في مصر، وسجل سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام حوالي جنيهًا بالمصنعية، وبلغ سعر سبيكة وزن 2.5 جرام 10950 جنيها شامل المصنعية.

و ارتفعت صادرات قطاع الحلي والأحجار الكريمة لتسجل 2.6 مليارات دولار في أول 10 أشهر من 2024.

وفيما يتعلق بمصنعية ودمغة سبيكة وزنها 2.5 جرام بلغت 100جنيهًا بالجرام ومصنعية ودمغة سبيكة وزنها 5 جرامات أصبحت 67 جنيهًا ومصنعية ودمغة سبيكة وزنها 10 جرامات بلغت 66 جنيهًا.