شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد "كمبوند مزارين" وطريق البوليفار بالعلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته اليوم بمدينة العلمين الجديدة بتفقد مشروع "كمبوند مزارين" والذي يضم شاليهات وفيلات وعمارات وذلك لمتابعة سير العمل به، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتجول وزير الإسكان فى "كمبوند مزارين"، والمقام على مساحة 700 فدان، على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين، مطلا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات، موجهاً بضرورة المتابعة اليومية لسير الأعمال، وضغط معدلات التنفيذ، وسرعة تشطيب الواجهات للعمارات بالمشروع، كما تفقد طريق البوليفار، وهو أحد الطرق الرئيسية بالمدينة، ويمر بكمبوند "مزارين".

وأعرب المهندس شريف الشربيني، عن عدم رضاه عن معدلات الأداء وتأخر الأعمال بالمشروع، مطالباً بسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة وإسنادها إلى شركات جادة، والاهتمام بأعمال الطرق، وأعمال الزراعة ومسار الدراجات والأرصفة والانتهاء من تركيب أعمدة الإنارة، وتقسيم الأعمال مع الشركات لسرعة الانتهاء منها.

ووجه وزير الإسكان، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة بحصر مختلف الاحتياجات لكل الأعمال الجارية والمتابعة اليومية على الأرض بالمشروع، بشكل دقيق، كما وجه بالانتهاء من أعمال تنسيق الموقع بكافة المشروعات القائمة بالمدينة والتي تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات والمرافق بها.