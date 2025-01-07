شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة السبائك إلى أين؟.. سعر الذهب اليوم فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر تطورات في بورصة سبائك الذهب في مصر اليوم الثلاثاء مستهل التعاملات المسائية، عقب استقرار سعر الذهب اليوم عيار 21 وعيار 24 مما ينعكس على أسعار جميع أوزان السبائك الذهب المتداولة في مصر

استقرار أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم الثلاثاء، ويسجل سعر الذهب اليوم في مصر ارتفاعاً ملحوظاً عند 3745 جنيها لعيار 21 و 4280 جنيهات لعيار 24 مما يؤثر على أسعار السبائك الذهب

وسجلت أرخص سبيكة ذهب في مصر اليوم حوالي 4435 جنيهًا بعد إضافة رسوم التصنيع في مصر، وسجل سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام حوالي جنيهًا بالمصنعية، وبلغ سعر سبيكة وزن 2.5 جرام 10950 جنيها شامل المصنعية.



وارتفعت صادرات قطاع الحلي والأحجار الكريمة لتسجل 2.6 مليارات دولار في أول 10 أشهر من 2024.