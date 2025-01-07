شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أسئلة عن سداد وإعفاءات رسوم تسجيل الهواتف على تطبيق تليفونى والان مع تفاصيل الخبر

طبقت الحكومة، منظومة لحوكمة الهواتف للتصدي للتهريب وتشجيع الصناعة المحلية وتحصيل مستحقات الدولة من الرسوم الجمركية، وأثيرت عدة تساؤلات حول خطوات سداد الرسوم، والإعفاءات الممنوحة للمصريين بالخارج.

1- ما هي القنوات المتاحة لسداد الرسوم؟

ج- متاح الدفع من خلال تطبيق "تليفوني" على الموبايل"، أو أثناء التواجد بالدائرة الجمركية داخل المطار خلال الوصول من الخارج.

ولا يتم السداد إلا من خلال تطبيق تليفوني أو عن طريق القنوات الرسمية المحددة على موقع تليفوني.

2- ما هو الرقم التعريفي (IMEI) للموبايل، وكيفية الحصول عليه؟

ج- الرقم التعريفي (IMEI) يعتبر كود هوية دولية خاص بكل جهاز مكون من 15 رقم، وأجهزة الموبايل التي تدعم أكثر من شريحة لديها أكثر من رقم تعريفي بنفس عدد الشرائح التي يدعمها.

ويمكن للمستخدم الحصول على الرقم التعريفي للجهاز من خلال طلب الكود (*#06#) أو على علبة الجهاز الأصلية.

3- إذا كنت تعمل بشريحة واحدة قبل تاريخ إطلاق المنظومة، هل المطلوب دفع أي رسوم عند تشغيل شريحة ثانية بعد إطلاق المنظومة؟

ج- لن يكون هناك مطلوب سداد أي رسوم عند تشغيل الشريحة الثانية للهاتف الذي تم تشغيله بالفعل قبل تاريخ إطلاق المنظومة؛ لأنه إذا كان هناك رقم تعريفي واحد على الأقل مسجل قبل تاريخ 1 يناير عام 2025 يعتبر الموبايل مفعل ولن يكون مطلوب سداد أي رسوم عنه.

4- ما هو موقف الهواتف التي تعمل في مصر قبل تاريخ بدء تطبيق الإجراءات؟

ج- لن يكون مطلوب تسجيل الهواتف التي تم تفعيلها قبل تاريخ إطلاق المنظومة؛ لأن الإجراءات لن تتم بأثر رجعي، وتسرى الإجراءات الجديدة فقط على الهواتف التي تم تشغيلها لأول مرة داخل مصر بشريحة مصرية بدءًا من 1 يناير 2025.

5- ما هي الاحتياطات المفروضة للمواطن عند شراء هاتف جديد؟

ج- لا بد أن يتأكد المستخدم من الحصول على فاتورة ضريبية مسجل بها جميع الأرقام التعريفية للموبايل، واستخدام تطبيق "تليفوني" للاستعلام عن الهاتف الجديد قبل شرائه لمعرفة حالة تسجيل الموبايل، وهل هناك رسوم مستحقة عليه، والتأكد أن جميع الأرقام التعريفية الخاصة به مسجلة على التطبيق.

6- وهل الهواتف الجديدة المشتراه من الوكلاء أو الموزعين المعتمدين داخل مصر تحتاج إلى التسجيل؟

ج- التسجيل مسئولية الوكيل أو الموزع المعتمد داخل مصر، وعلى المستخدم التأكد من خلال تطبيق "تليفوني" أن هاتفه مسجل ولا يستحق رسوم والتأكد من الحصول على فاتورة ضريبية مسجل بها الرقم التعريفي للهاتف.

7- ما هي الإعفاءات المسموحة للقادمين من الخارج؟

ج- إذا كنت قادم من الخارج يمكنك الإفصاج عن أجهزتك والحصول على الإعفاء على جهاز موبايل واحد فقط للاستعلام الشخصي، وذلك من خلال الدائرة الجمركية عند الوصول.

8- ما هي الإعفاءات المسوح بها إذا كان الهاتف يعمل بشريحة غير مصرية؟

ج- أي مستخدم لهاتفه بشريحة غير مصرية لا تنطبق عليه هذه الإجراءات داخل فترة تشغيله على نظام التجوال الدولي أيًا كانت مدة إقامته في مصر.

9- ما هي الإعفاءات المسموح بها إذا اشتريت موبايل واستخدمت فيه شريحة مصرية للمقيمين خارج مصر؟

ج- أي مصري أو أجنبي عند تشغيل موبايله لأول مرة بشريحة مصرية داخل مصر لديهم مهلة مدتها 90 يومًا سماح متصلين أو متقطعين كل سنة بيعمل فيها الموبايل بشكل طبيعي.

10- هل من الضروري إثبات الموبايل عند السفر للخارج؟

ج- لست محتاج لإثبات الهاتف على جواز السفر خلال السفر للخارج.

س- هل من الممكن الحصول على إعفاء بعد الخروج من المطار لموبايل شخصي قادم من الخارج؟

ج- لا يمكن تطبيق الإعفاء إلا من خلال داخل الدائرة الجمركية من خلال مأمور الجمرك، ويتم إثبات خاتم الوصول وقبل الخروج من صالة الوصول في المطار أو المنفذ الذي وصلت من خلاله.

س- هل هناك جهة معنية بجمع بيانات أو معلومات لتسجيل الهواتف من خلالهم؟

ج- ليست هناك أي جهة تطلب منك بيانات من خلال أي وسيلة اتصال، ولا بد من الحفاظ على بياناتك الشخصية.