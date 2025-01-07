شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار السيارة توسان 2025 للفئة الأولى.. وزيادة طفيفة للفئات الأخرى والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار طراز "هيوانداي توسان 2025" تفاوت في الفئات الخمس فمنها من استقر عند نفس السعر ومنها من زاد سعرها بتفاوت بين الفئات وإليكم شرح تفصيلي لأسعار فئات "هيوانداي توسان 2025" طبقا لآخر تحديث من شركة "جي بي أوتو غبور".

سجلت الفئة الأولي من السيارة "هيوانداي توسان 2025" ثبات للسعر في القائمة الحديثة والقديمة أيضا وهو مليون و890 ألف جنيه.

أما الفئة الثانية من السيارة سجل زيادة بحوالي 10 آلاف جنيه ليكون السعر الحالي 2 مليون بدلا من مليون و990 ألف جنيه.

والفئة الثالثة سجلت زيادة 30 ألف جنيها لتأتي بسعر 2 مليون و230 ألف جنيه بدلا من 2 مليون و200 ألف جنيه.

والفئة الرابعة سجلت زيادة بحوالي 30 الف جنيه لتكون بسعر 2 مليون و400 ألف جنيه بدلا نت 2 مليون و370 ألف جنيه.

والفئة الخامسة سجلت زيادة 50 ألف جنيه لتأتي بسعر 2 مليون و 575 بدلا من 2 مليون و525 ألف جنيه.

تعتمد توسان الجديدة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر مع تكنولوجيا التوربو.

GDI بقوة 180 حصان عند 5.500 دورة في الدقيقة وناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات

تمتلك سيارة هيونداي الجديدة خزان وقود سعة 54 لترًا، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود لجميع الطرازات 6.1 كم/لتر لكل 100 كم؛ فيما مساحة التخزين الخلفية "الشنطة" بسعة 503 لترًا مكعبًا.



هيونداي توسان NX4 FL بطول 4.510 مم، بينما طراز N Line يأتي بطول 4.520 مم، وعرضها 1.865 مم وارتفاعها 1.650 مم، وقاعدة عجلات بطول 2.680 مم، وخلوص أرضي 170 مم .