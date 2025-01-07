شكرا لقرائتكم خبر عن من لاس فيجاس إلى بنى سويف.. شاشات سامسونج 2025 فى الأسواق قريبا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد جعفر، الرئيس التنفيذي لقسم التسويق بشركة سامسونج إلكترونيكس مصر، خلال مشاركته في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2025 المقام في لاس فيجاس، إن الشركة حريصة على التواجد السنوي في هذا الحدث العالمي لما يمثله من أهمية في عرض أحدث الابتكارات.

وأضاف جعفر في مقابلة خاصة مع الخليج 365 على هامش المؤتمر والمعرض العالمي، أن سامسونج العالمية أطلقت مجموعة متنوعة من منتجاتها الجديدة لعام 2025، شملت الأجهزة المنزلية والشاشات، حيث تضمنت الشاشات تقنيات متطورة مثل QLED، New QLED، OLED، بالإضافة إلى The Frame وThe Frame Pro.

وأوضح جعفر أن شاشات سامسونج الجديدة لعام 2025 تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة Vision AI، التي تهدف إلى تسهيل حياة المستخدمين عبر تقديم خصائص مبتكرة، ومن أبرز هذه الخصائص خاصية "انقر للبحث" Click to Search، التي تتيح للمستخدم أثناء مشاهدة البرامج، مثل التوك شو، الوصول إلى جميع المعلومات المتعلقة بمقدم البرنامج أو الضيف.

وأشار جعفر إلى أن الشركة أضافت أيضا خاصية الترجمة الحية Live Translate، التي تمكن المستخدم من ترجمة الأفلام والمسلسلات والمباريات فورياً إلى اللغة التي يختارها، ومتوفرة بـ6 لغات في المرحلة الأولى.

وأشار جعفر إلى أن الشاشات الجديدة تتميز أيضاً بقدرتها على تحسين جودة المحتوى عبر تقنية 8K AI Upscaling Pro، التي ترفع من جودة الصوت والصورة للمحتوى ذي الجودة المنخفضة، كذلك توفر تقنية Vision AI ميزة تعديل الصوت الذكي، حيث تستطيع دراسة البيئة المحيطة بالمستخدم وضبط مستوى الصوت تلقائياً، على سبيل المثال إذا كان المستخدم في مكان مزدحم، يمكن للنظام رفع مستوى الصوت بطريقة تضمن وضوح المحتوى.

وفيما يتعلق بالشراكات العالمية، أوضح جعفر أن سامسونج أبرمت عدة اتفاقيات استراتيجية خلال الحدث، ومن بين هذه الشراكات تعاون مع شركة مايكروسوفت وهيونداي لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في السيارات، كما أعرب عن فخر الشركة بشراكتها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، التي تضمنت استثمارات بأكثر من 20 مليون دولار لدعم مشاريع التنمية المستدامة.

وأضاف جعفر أن سامسونج تعمل منذ عشر سنوات على تطوير تكنولوجيا Smart Things، حيث بدأت بتقديم حلول المنازل الذكية، لكنها توسعت بشكل كبير لتشمل مجالات أوسع مثل الصناعات الثقيلة.

وأشار إلى أن الشركة تقدم الآن تقنيات الذكاء الاصطناعي للسفن الكبيرة، بما يشمل التحكم في درجة الحرارة والإضاءة داخل الغرف المختلفة.

كما تم تطبيق هذه التكنولوجيا في السيارات عبر الشراكة مع هيونداي، مما يعكس الانتقال من مفهوم المنازل الذكية إلى رؤية أوسع لتقنيات الأشياء الذكية.

وعن السوق المصري، أكد جعفر أن سامسونج أطلقت بالفعل موديلات 2025 من شاشات QLED، New QLED، OLED وThe Frame، وأشار إلى أن هذه الموديلات تصنع محليا في مصنع سامسونج بمدينة بني سويف، الذي يعد مركزا رئيسيا لتصنيع الشاشات، موضحا أن الشركة بدأت بالفعل إنتاج موديلات 2024، وستنتقل قريبا إلى تصنيع موديلات 2025 لتلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي.