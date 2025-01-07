شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء فى الكويت.. عيار 24 بـ 26.125 دينار والان مع تفاصيل الخبر

ويعد سعر الذهب في الكويت من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الكويت تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

ننشر سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7-1-2025 حيث سجل عيار 24 مبلغ 26.125 دينار.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء فى الكويت كالتالى:

عيار 24 سجل 26.125 دينار

عيار 22 سجل 23.950. دينار

عيار 21 سجل 22.875دينار

عيار 18 سجل 19.600 دينار

عيار 14 سجل 15.250 دينار

عيار 12 سجل 13.075 دينار

الاونصة سجلت 812.825 دينار

الجنيه الذهب سجل 182.925 دينار

الأونصة بالدولار 2642.33 دولار



