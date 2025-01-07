شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء فى الكويت.. عيار 24 بـ 26.125 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالثلاثاء، 07 يناير 2025 04:00 م
ويعد سعر الذهب في الكويت من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الكويت تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.
ننشر سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7-1-2025 حيث سجل عيار 24 مبلغ 26.125 دينار.وجاءت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء فى الكويت كالتالى:
عيار 24 سجل 26.125 دينار
عيار 22 سجل 23.950. دينار
عيار 21 سجل 22.875دينار
عيار 18 سجل 19.600 دينار
عيار 14 سجل 15.250 دينار
عيار 12 سجل 13.075 دينار
الاونصة سجلت 812.825 دينار
الجنيه الذهب سجل 182.925 دينار
الأونصة بالدولار 2642.33 دولار
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