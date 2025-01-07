شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يقوم بجولة موسعة بمدينة العلمين الجديدة لمتابعة المشروعات الجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، بجولة موسعة من المقرر أن تشمل مشروعات سكنية وطرقا ومرافق بمدينة العلمين الجديدة.

يرافق وزير الإسكان، مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولو المشروعات، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات ودفع معدلات التنفيذ.