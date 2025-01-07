شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025.. توقعات بتغير عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر جرام الذهب اليوم في مصر من عيار 21 بالتعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بتغير في سعر الذهب اليوم مع فتح التداول العالمي على اونصة الذهب على صعود ملحوظ.

سعر الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4280 جنيها.

عيار 21 يسجل 3745 جنيها. عيار 18 يسجل 3210 جنيهات. الجنيه الذهب 29960 جنيها.

ماذا ننتظر في سوق الذهب

بينما تتجه الأنظار في الأسواق الآن إلى عودة دونالد ترامب إلى منصبه وما قد يصدر عنه من عدد من القوانين والتشريعات الجديدة التي تغير مسار الأسواق.

ومن المتوقع أن يقدم تقرير الوظائف في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الجمعة، المزيد من الأدلة على توقعات أسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي. كما أن بيانات التوظيف وفرص العمل الصادرة عن ADP، بالإضافة إلى محضر آخر اجتماع للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي تعمل أيضاً على جذب المستثمرين.