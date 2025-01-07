شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الثلاثاء 7 -1-2025.. كم سعر الطن؟ والان مع تفاصيل الخبر

يصل متوسط بيع طن الحديد لدي أغلب الموزعين نحو 40 ألف جنيه، حيث استقرت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 7-1-2025.

وكشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة عن استقرار سعر الحديد اليوم لدي الشركات والموزعين.

وسط توافر المعروض لدي مختلف المدعين في محافظات الجمهورية بمتوسط نحو 40 ألف جنيه للمستهلك.

واليوم استقرت أسعار بيع الحديد لدي الموزعين بما يتراوح من 39200 الي نحو 40000، حيث استقر سعر الحديد بواقع يتراوح من 38200 جنيه الي 38500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع لأغلب الأنواع.

ويعد الحديد من أهم الخامات المستخدمة في مواد البناء، ويحرض الجميع سواء الشركات أو الأفراد على متابعة أسعارها يوما بيوم على الرغم من تغير سعرها كل شهر مرة في الظروف العادية .

واستقر سعر الحديد اليوم الثلاثاء 7 -1-2025 في الأسواق على الرغم من تباين الأسعار في بعض المحافظات مسجلا نحو 40000 جنيه للطن للمستهلك وبمتوسط سعر نحو 38200 للطن ويصل لأكثر من 40 الف جنيه لدى بعض الموزعين بعض محافظات الجمهورية، وذلك بناء على سعر الشهر وحسب السعر الثابت لهذا الشهر ووفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية.

وسجل سعر طن الحديد اليوم في مصر مستويات تتراوح ما بين 38 ألف جنيه لنحو 38500 جنيه سعر المصنع، ويصل إلى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه فى كل طن ووفق محافظته أو نوع شركات الحديد.

سعر حديد عز 38800 جنيه.

سعر حديد بشاي 38600 جنيه.

سعر حديد المصريين 38500 جنيه.

وتختلف الأسعار حسب الشركة المنتجة .