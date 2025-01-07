شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 فى المزارع والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الكتكوت الابيض اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، ثباتاً ملحوظا عند مستويات 34 جنيها تسليم أرض المزرعة وسط تغيرات محدودة في سعر الكتكوت الابيض اليوم.

في المقابل سجل سعر الكتكوت الساسو اليوم 15 جنيها تسليم أرض المزرعة ويصل في بعض المزارع حوالي 17 جنيها مستقراً للأسبوع الثاني على التوالي.

يتأثر سعر الكتكوت الأبيض في مصر بعدة عوامل، منها:

نوع الكتكوت: تختلف أسعار الكتاكيت البيضاء باختلاف السلالة والوزن والعمر.

الشركة المنتجة: لكل شركة أسعارها الخاصة التي تعتمد على جودة الكتاكيت وتكاليف الإنتاج.



العرض والطلب: يتأثر السعر بشكل كبير بالعرض والطلب في السوق.

الموسم: تتغير الأسعار حسب الموسم، حيث قد ترتفع خلال مواسم الذروة.

كما تتسبب موجات البرد في مصر خلال موسم الشتاء في عمليات نفوق الكتاكيت مما يساهم في صعود اسعارها.