شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 في بنكى الأهلى ومصر والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” تطور سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 7-1-2025 في آخر إغلاق قبل تعطيل العمل بالبنوك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وسجل سعر الدولار بـ البنك الأهلي المصري سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.59 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع، وسعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، وسعر الدولار في بنك مصر 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالى:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

50.59 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

50.6 جنيه للشراء.

50.7 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

50.6 جنيه للشراء.

50.7 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

50.6 جنيه للشراء.

50.7 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "CIB"

50.6 جنيه للشراء.

50.7 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

50.68 جنيه للشراء.

50.78 جنيه للبيع.