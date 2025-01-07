الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء فى سلطنة عمان عيار 21 بـ28.550

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الثلاثاء، 07 يناير 2025 02:00 ص

ننشر أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء  7-1-2025 حيث تشهد أسعار الذهب في السلطنة تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية ، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال  العمانى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين..

وجاءت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء  فى سلطنة عمان كالتالى:
 

عيار 24  سجل  32.625     ريال 
عيار 22  سجل   29.925   ريال
عيار 21 سجل  28.550    ريال
عيار  18 سجل24.475    ريال
عيار 14 سجل 19.050 ريال
عيار 12 سجل  16.325  ريال
الاونصة سجلت  1015.100  ريال
الجنيه الذهب سجل  228.450 ريال
الأونصة بالدولار سجلت 2636.64 دولار


فى نفس السياق، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار الأمريكى مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.10% ليصل إلى 107.91، مما ساهم فى تعزيز أسعار السلع المقومة بالدولار مثل الذهب.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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