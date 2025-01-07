شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء فى سلطنة عمان عيار 21 بـ28.550 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء 7-1-2025 حيث تشهد أسعار الذهب في السلطنة تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية ، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال العمانى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين..

وجاءت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء فى سلطنة عمان كالتالى:

عيار 24 سجل 32.625 ريال

عيار 22 سجل 29.925 ريال

عيار 21 سجل 28.550 ريال

عيار 18 سجل24.475 ريال

عيار 14 سجل 19.050 ريال

عيار 12 سجل 16.325 ريال

الاونصة سجلت 1015.100 ريال

الجنيه الذهب سجل 228.450 ريال

الأونصة بالدولار سجلت 2636.64 دولار



فى نفس السياق، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار الأمريكى مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.10% ليصل إلى 107.91، مما ساهم فى تعزيز أسعار السلع المقومة بالدولار مثل الذهب.