شكرا لقرائتكم خبر عن شروط الحصول على قرض من بنك التعمير والإسكان والأوراق المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك عدة شرط وضعها بنك التعمير والإسكان للحصول علي قرض سواء أكان قرض شخصي أو قرض بضمان وديعة أو شهادة أو قرض تمويل عقاري لتمويل شراء وحده سكنية.

أولا: بالنسبة لقرض تمويل شراء وحدة سكنية

1- يجب أن يكون المتقدم للحصول علي قرض تمويل عقاري موظفًا بأى من قطاعات الدولة العامة أو الخاصة أو من أصحاب المهن الحرة أو من يمارسون أى أنشطة تجارية أو خاصة.

2- يتحدد الحد الأقصى لقيمة القرض الممنوح على صافي دخل المقترض المثبت لدى البنك.

3- قيمة القرض قد تصل إلى 85% من إجمالى قيمة الوحدة.

4- يتم تشكيل لجنة تقييم من داخل البنك لتحديد قيمة العقار أو الوحدة.

5- قيمة القسط الشهرى لا تتجاوز الـ40% من الدخل الشهرى للعميل.

الأوراق المطلوبة؟

1- أن يكون العقار حاصل على رخصة بناء.

2- أن تكون الأرض المقامة عليها العقار مسجلة فى الشهر العقارى.

3- صورة بطاقة الرقم القومى.

4- صورة من عقد شراء الشقة أو العقار.

5- صورة من شهادة الدخل الشهرى.

ثانيا؛ القرض بضمان الشهاده أو الوديعة

وهذا يعد من اسهل القروض علي الإطلاق حيث يتم منح المتقدم القرض خلال 24 ساعه فقط من تاريخ تقديمه الطلب وذلك لان القرض يكون بضمان الوديعه او الشهاده، وبمجرد التوقيع علي الطلب يتم حظر فك الشهاده او الوديعه لحين سداد كامل أقساط القرض.

ثالثا: القرض الشخصي

وهذا يعد من اصعب أنواع القروض حيث يتطلب عدة أوراق منها شهادات الدخل وفي الغالب يتطلب ضامن آخر مع المتقدم ويتم تحويل رواتب صاحب القرض والضامن علي البنك بحيث حال تعثر صاحب القرض في سداد القسط المطلوب يتم خصمه فورا من راتب الضامن .



