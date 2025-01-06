شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين فى العراق عيار 21 بـ 96800 دينار والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب اليوم الاثنين 6-1-2025 فى العراق حيث سجل عيار 21 مبلغ 96800 دينار

وسط تباين فى الاسعار حيث تشهد أسعار الذهب في العراق تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقى ، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الاثنين 6- 1-2025

عيار 24 سجل 111700 دينار

عيار 22 سجل 101400 دينار

عيار 21 سجل 96800 دينار

عيار 18 سجل 83000 دينار

عيار 14 سجل 64600 دينار

عيار 12 سجل 55300 دينار

الاونصة سجل 3442200 دينار

الجنيه الذهب سجل 7747700 دينار

الأونصة بالدولار سجل 2631.47 دولار

شهدت العقود الآجلة للذهب ارتفاعًا حيث تم تداولها لعقود فبراير عند 2,632.41 دولارًا للأونصة، بزيادة قدرها 0.16%. وقد وصلت الأسعار إلى ارتفاع سابق عند 2,634.61 دولارًا. يبدو أن الذهب قد يجد نقاط دعم عند 2,596.70 دولارًا ومقاومة عند 2,667.60 دولارًا.

في نفس السياق، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.10% ليصل إلى 107.91، مما ساهم في تعزيز أسعار السلع المقومة بالدولار مثل الذهب.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.