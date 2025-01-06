شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 6-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 6-1-2025.

إيقاف تداول 12 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والمهندس للتأمين، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، والعربية لاستصلاح الأراضي، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وسبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي.

البورصة تخسر 18 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 18 مليار جنيه عند مستوى 2.203 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 3.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 89.5 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.4% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.11%، والعرب على 5.49%، واستحوذت المؤسسات على 27.79% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.2%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 479 ألف جنيه، 136.5 مليون جنيه، 32.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 118.3 مليون جنيه، 23.1 مليون جنيه، 28.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 29929 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 37072 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 13159 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 8336 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 11458 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 3146 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 10436 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 1883 نقطة.

وصعدت أسهم 43 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 132 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 64.170 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.76%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 104.960 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.56%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 92.750 بنسبة ارتفاع بلغت 10.76%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 56.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.86%.

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 83.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.25%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بسعر إغلاق 72.540 جنيه بنسبة تراجع بلغت 16.04%.

- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 25.740 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.12%.

- بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا بسعر إغلاق 119.130 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.99%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 51.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.85%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 30.320 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.29%.