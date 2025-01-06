شكرا لقرائتكم خبر عن بعائد يصل إلى 27%.. التفاصيل الكاملة لشهادات البنوك بفائدة سنوية وشهرية ويومية والان مع تفاصيل الخبر

تُعد الشهادات مرتفعة العائد 27%و23.5% و23% من أبرز الأوعية الادخارية الجاذبة للاستثمار، حيث تلبى احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

والشهادات مستمرة بنفس أسعار الفائدة الحالية وهى 27% عائد سنوى يُصرف فى نهاية المدة، و23.5% عائد شهرى و23% عائد يومى.

وبلغ إجمالى رصيد الشهادات ذات العائد 27% و23.5% و 23% نحو 888 مليار جنيه فى البنك الأهلى المصرى.

وما زال التقديم متاحًا لشراء الشهادات بفروع البنك الأهلى المصرى بنفس الأسعار المعلنة.

و تم تجديد الشهادات بنفس أسعار الفائدة المعلنة سابقًا، الشهادة البلاتينية السنوية بعائد 27% ،23.5%، 23%

وبدأ الأسبوع الحالي استحقاق الشهادات لمدة سنة ذات العائد السنوى 27%؜ تصرف بنهاية المدة و 23.5% تصرف العائد شهريا، ببنكى الأهلى ومصر، وفقًا لتاريخ الشراء.

وطرح بنوك الأهلى المصرى ومصر، يوم 4 يناير 2024، الشهادات لمدة سنة ذات العائد السنوى 27%؜ تصرف بنهاية المدة و 23.5% تصرف العائد شهريا، وهو ما اجتذب مئات المليارات من الجنيهات للاكتتاب في تلك الشهادات.

وسيتم إيداع قيمة الشهادة في الحساب البنكى المرتبط بها، أو تجديدها مرة أخرة لمدة عام، وفقًا لاختيار كل عميل وقت الشراء.

وفى اجتماعه الأخير، قرر البنك المركزى المصرى، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.

ويعد القرار من العوامل الرئيسية المؤثرة على الشهادات مرتفعة العائد ، حيث قررت البنوك المصدرة استمرار طرحها خلال الفترة المقبلة مع مدد إصدار مختلفة.

وخلال العام 2025 يبحث العديد من المواطنين عن دخل شهرى وتنمية المدخرات من خلال الشهادات البنكية.

وتعد شهادات 23.5% و27% هى أعلى وعاء ادخارى من حيث الفائدة على شهادات الادخار لمدة عام.

وتستمر البنوك المصدرة لشهادات 27% فى طرح الشهادات وسط اقبال من المواطنين على الشراء.

ويطرح البنك الأهلى المصرى الشهادات لمدة سنة ذات العائد السنوى 27%؜ تصرف بنهاية المدة و 23.5% تصرف العائد شهريا.

وعند استثمار مبلغ 200 ألف جنيه عن طريق شراء شهادة الادخار ذات عائد 23.5% تبلغ الفائدة المتحصلة عليها شهريا 3916 جنيها، أما عند شراء الشهادة ذات عائد 27% بنفس المبلغ 200 ألف جنيه تحصل على فائدة 54 ألف جنيه فى نهاية مدة الاستثمار وهى عام.

ويعد قرار الاستثمار فى شهادات الإدخار هو الأفضل فى ظل عدم تعرضك لأى مخاطر مقارنة بأوعية الاستثمار الأخرى.

ويتيح استثمار مبلغ 5000 جنيه عن طريق شراء شهادة الادخار ذات عائد 30% حيث تبلغ الفائدة المتحصلة عليها 1500 جنيه فى السنة الأولى و1250 جنيه فى السنة الثانية و1000 جنيه للسنة الثالثة بإجمالى 3750 جنيه خلال 3 سنوات.

وتعد الشهادات البنكية الحصول على عائد ثابت طوال مدة الاستثمار وبدون نسبة مخاطر مما يدعم زيادة المدخرات الشخصية.

وتعد شهادات الإدخار البنكية مرتفعة العائد ذات الفائدة المتناقصة 30% هى أعلى الشهادات البنكية فى مصر ويطرحها البنك الأهلى المصرى.



