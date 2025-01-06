شكرا لقرائتكم خبر عن تغيرات فى الأسعار.. سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 6-1-2025 فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر بحوالي 80 جنيها مع تطورات ملحوظة وتغيرات مستمرة في سعر بيع الجنيه الذهب للمستهلكين، وذلك على خلفية ارتفاع سعر الذهب في السوق المصري.

ويسجل الجنيه الذهب الآن وقت نشر هذه السطور مستويات 29960 جنيها بدون إضافة رسوم للتصنيع أو الضريبة والدمغة.

وتبلغ سعر مصنيعة الجرام في الجنيه الذهب بالسوق المصري 54 جنيها، بمعني أن سعر مصنيعة الجنيه الذهب في مصر تسجل 432 جنيها تشمل ضريبة ودمغة.



