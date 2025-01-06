شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين فى الإردن.. عيار 21 يسجل 52.300 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالإثنين، 06 يناير 2025 08:00 م
ننشر سعر الذهب في الاردن اليوم الاثنين 6-1-2025، حيث سجل عيار 21 مبلغ 52.300 دينار.
وتشهد أسعار الذهب فى الاردن تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الاردنى ، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمينسعر الذهب اليوم فى الأردن، كالتالى:
عيار 24 سجل 59.800 دينار
عيار 22 سجل 54.800 دينار
عيار 21 سجل 52.300 دينار
عيار 18 سجل 44.900 دينار
عيار 14 سجل 34.900 دينار
عيار 12 سجل 29.900 دينار
الاونصة سجلت 1860.200 دينار
الجنيه الذهب سجل 418.600 دينار
الأونصة بالدولار سجلت 2623.71 دولار
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