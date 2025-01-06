شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الإثنين 6-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 6-1-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 18 مليار جنيه عند مستوى 2.203 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 12 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والمهندس للتأمين، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، والعربية لاستصلاح الأراضي، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وسبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي.

البورصة تخسر 18 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 18 مليار جنيه عند مستوى 2.203 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 3.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 89.5 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.4% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.11%، والعرب على 5.49%، واستحوذت المؤسسات على 27.79% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.2%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 479 ألف جنيه، 136.5 مليون جنيه، 32.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 118.3 مليون جنيه، 23.1 مليون جنيه، 28.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 29929 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 37072 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 13159 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 8336 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 11458 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 3146 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 10436 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 1883 نقطة.

وصعدت أسهم 43 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 132 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى مجلس إدارة شركتا النعيم القابضة للاستثمارات، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية عدد 25 ألف سهم، 5 آلاف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 1.5 مليون سهم، 87 سهمًا، 110 آلاف سهم، 24.4 مليون سهم، 616.1 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مينا للاستثمار السياحي والعقاري، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عدد 215 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي، فيما باع مجلس إدارة شركات تعليم لخدمات الإدارة، والمهندس للتأمين، وبالم هيلز للتعمير عدد 8922 سهمًا، 99.5 ألف سهم، 503.7 ألف سهم، على الترتيب، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 1000 سهم، 110 آلاف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركتي مستشفى النزهة الدولي، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 4700 سهم، 3.25 مليون سهم، على التوالي.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 15 ألف وثيقة، أمس الأحد، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.38 مليون وثيقة بدلا من 3.365 مليون وثيقة.

أعلنت الشركة العربية لحليج الأقطان، شراء المساهم بيت الخبرة القابضة-كامار، عدد 127.3 ألف سهم بسعر 8.060 جنيه بقيمة إجمالية 1.025 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 5.337% إلى 5.385%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

أعلنت الشركة العربية لحليج الأقطان، شراء المساهم علي أبو زيد محمد إبراهيم، عدد 24.4 مليون سهم بسعر 0.9 جنيه بقيمة إجمالية 22 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 14.73% إلى 16.57%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري، شراء المساهم إيه أس المحدودة، عدد 325 ألف سهم بسعر 4.07 جنيه بقيمة إجمالية 13.2 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 4.82% إلى 6.16%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

كابو

قررت إدارة البورصة المصرية، إعادة التعامل على أسهم شركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو، بعد إعلان الشركة موافقة مجلس الإدارة على دعوة الجمعية العامة غير العادية لنظر في زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 464.7 مليون جنيه إلى 564.7 مليون جنيه بزيادة قدرها 100 مليون جنيه موزعة على 100 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم بدون علاوة إصدار.