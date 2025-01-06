شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 6-1-2025 فى التعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 6 يناير 2025، خلال التعاملات المسائية عقب ارتفاع بحوالي 15 جنيهاً، خلال منتصف تعاملات اليوم في السوق المصري وسط تذبذب في سعر الذهب في البورصة العالمية.

سعر الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4280 جنيها.

عيار 21 يسجل 3745 جنيها.

عيار 18 يسجل 3210 جنيهات.

الجنيه الذهب 29960 جنيها

توقعات الذهب

ورفع سيتى بنك توقعاته لأسعار الذهب ويرى أنه خلال عام 2025 قد يصل سعر الذهب إلى 3000 دولار للأونصة، فى ظل الضغوط على الاقتصاد الأمريكى والأزمات المتواصلة فى الشرق الأوسط ومشتريات البنوك المركزية من الذهب.

ويرى جى بى مورجان نظرة أكثر تحفظًا متوقعًا أن يصل متوسط سعر الذهب إلى 2600 دولار للأونصة، مع إمكانية تجاوز هذه المستويات فى وقت أبكر من المتوقع، مدعومًا بالسياسات النقدية المتوقعة وانخفاض التضخم وزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.