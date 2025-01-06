شكرا لقرائتكم خبر عن كم بلغ سعر اليورو اليوم الاثنين 6-1-2025 أمام الجنيه فى آخر تعاملات البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر اليورو اليوم الأثنين 6-1-2025، تراجعا طفيفا أمام الجنيه المصرى بـ البنوك المصرية في ختام التعاملات.

يشمل تغطية الخليج 365 لأسعار صرف اليورو جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر اليورو، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري لضمان دقة المعلومات حول سعر صرف اليورو وكذلك خلال أيام الإجازات بما في ذلك يوم السبت.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو في البنك المركزي المصري

52.72 جنيه للشراء.

52.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

52.09 جنيه للشراء.

52.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

52.09 جنيه للشراء.

52.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

52.07 جنيه للشراء.

52.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

52.09 جنيه للشراء.

52.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

52.18 جنيه للشراء.

52.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

52.09 جنيه للشراء.

52.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

52.11 جنيه للشراء.

52.91 جنيه للبيع.