الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الاثنين فى قطر.. عيار 12 بـ154.75 ريال

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الإثنين، 06 يناير 2025 06:00 م

ننشر سعر الذهب في قطر اليوم الاثنين 6-1-2025 حيث سجل عيار 12 مبلغ 154.75 ريال، وتشهد أسعار الذهب قطر تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال  القطرى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

سعر الذهب اليوم الاثنين فى قطر كالتالى:  عيار 24  سجل 309.50 ريال  عيار 22 سجل 283.75  ريال  عيار 21  سجل  270.75 ريال ريال عيار  18سجل 232 ريال عيار  14 سجل 180.50 ريال  عيار 12 سجل 154.75 ريال  الاونصة سجلت 9626  ريال الجنيه الذهب سجل 2166.50 ريال
الاونصة بالدولارسجلت 2644.52 دولار

 

 

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