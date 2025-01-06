شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين فى قطر.. عيار 12 بـ154.75 ريال والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في قطر اليوم الاثنين 6-1-2025 حيث سجل عيار 12 مبلغ 154.75 ريال، وتشهد أسعار الذهب قطر تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال القطرى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.