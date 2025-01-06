شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين فى الكويت.. عيار 24 بـ26.200 دينار والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم الإثنين 6-1-2025 حيث سجل عيار 24 مبلغ 26.200 دينار، ويعد سعر الذهب في الكويت من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين.

وتشهد أسعار الذهب في الكويت تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتى ، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم فى الكويت كالتالى:

عيار 24 سجل 26.200 دينار.

عيار 22 سجل 24 دينار.

عيار 21 سجل 22.925 دينار.

عيار 18 سجل 19.650 دينار.

عيار 14 سجل 15.275 دينار.

عيار 12 سجل 13.100 دينار.

الاونصة سجلت 814.675 دينار.

الجنيه الذهب سجل 183.350 دينار.

الأونصة بالدولار2642.99 دولار.