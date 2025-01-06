شكرا لقرائتكم خبر عن شركات التمويل العقاري تمنح أكثر من 9 آلاف عميل تمويلات بقيمة 21 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد عقود التمويل العقاري وبلغت 9042 عقدًا بقيمة 21 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2024 مقابل 3964 عقدًا بقيمة 7.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 128.1% في عدد العقود، 182.4% في قيمة العقود، وبلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 3.428 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2024 مقارنة مع 1.050 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو 226.6%.

أشارت هيئة الرقبة المالية، إلى أن قيمة أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات بلغت 34.8 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2024 مقارنة بمبلغ 20.7 مليار جنيه في أكتوبر عام 2023.

وأوضحت الهيئة، في تقريرها الشهري لشهر أكتوبر، أن شركات التمويل العقاري وقعت 56 عقدًا لشريحة الدخل أقل من أو يساوى 2500، بقيمة 31 مليون جنيه، و134 عقدًا لشريحة الداخل أكبر من 2500-3500 جنيه بقيمة 33 مليون جنيه، ووقعت شركات التمويل العقاري 8852 عقدًا لشريحة الدخل أكبر من 3500 جنيه بقيمة 20.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2024 مقارنة مع 3899 عقدًا بقيمة 7.4 مليار جنيه.

وبالنسبة للتأجير التمويلى، بلغت عدد العقود 1449 عقدًا خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2024 بقيمة 88.4 مليار جنيه مقابل 1608 عقدًا بقيمة 93.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 9.9% في عدد العقود، ونسبة نمو 5.3% في قيمة العقود.

أما بالنسبة لنشاط التخصيم، بلغ حجم الأرصدة المدينة 29.8 مليار جنيه لعدد 685 شركة محيلة في نهاية أكتوبر عام 2024 مقابل 17.6 مليار جنيه لعدد 591 عميل خلال الشهر ذاته العام الماضي بنسبة نمو 69.1% في حجم الأرصدة، و15.9% في عدد الشركات.