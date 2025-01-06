الاقتصاد

«تام التنموية» توقع عقد مشروع لصالح برنامج خدمة ضيوف الرحمن

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة تام التنموية، أمس، عقد مشروع لصالح برنامج خدمة ضيوف الرحمن.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن إعلان الترسية في 11 نوفمبر الماضي.
وأضافت أن العقد يتضمن تقديم الخدمات الاستشارية ودعم تنفيذ المشاريع لصالح برنامج خدمة ضيوف الرحمن.
وأوضحت أن قيمة العقد تتجاوز 5% من إجمالي الإيرادات السنوية للشركة وفقا للقوائم المالية المدققة لعام 2023م.
وأفادت بأن مدة العقد 10 أشهر، مشيرة إلى أن الأثر المالي المتوقع خلال الربع الأول من العام 2025.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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