شكرا لقرائتكم خبر عن «تام التنموية» توقع عقد مشروع لصالح برنامج خدمة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة تام التنموية، أمس، عقد مشروع لصالح برنامج خدمة ضيوف الرحمن.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إعلان الترسية في 11 نوفمبر الماضي.
وأضافت أن العقد يتضمن تقديم الخدمات الاستشارية ودعم تنفيذ المشاريع لصالح برنامج خدمة ضيوف الرحمن.
وأوضحت أن قيمة العقد تتجاوز 5% من إجمالي الإيرادات السنوية للشركة وفقا للقوائم المالية المدققة لعام 2023م.
وأفادت بأن مدة العقد 10 أشهر، مشيرة إلى أن الأثر المالي المتوقع خلال الربع الأول من العام 2025.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إعلان الترسية في 11 نوفمبر الماضي.
وأضافت أن العقد يتضمن تقديم الخدمات الاستشارية ودعم تنفيذ المشاريع لصالح برنامج خدمة ضيوف الرحمن.
وأوضحت أن قيمة العقد تتجاوز 5% من إجمالي الإيرادات السنوية للشركة وفقا للقوائم المالية المدققة لعام 2023م.
وأفادت بأن مدة العقد 10 أشهر، مشيرة إلى أن الأثر المالي المتوقع خلال الربع الأول من العام 2025.