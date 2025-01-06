شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت اليمامة» توصي بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت اليمامة، اليوم، بتعديل النظام الأساسي للشركة لإضافة مقعد جديد في عضوية مجلس الإدارة، ليصبح إجمالي عدد المقاعد ثمانية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يأتي هذا التعديل في إطار حرص الشركة على تعزيز التنوع في الخبرات والمهارات داخل المجلس، بما يدعم تحقيق استراتيجيات النمو والتوسع المستهدفة للمرحلة المقبلة.
وأفادت الشركة بأنها ستستكمل جميع الإجراءات والموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وستعرض التوصية على الجمعية العامة خلال اجتماعها المقبل، الذي سيتم الإعلان عن موعده لاحقاً.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يأتي هذا التعديل في إطار حرص الشركة على تعزيز التنوع في الخبرات والمهارات داخل المجلس، بما يدعم تحقيق استراتيجيات النمو والتوسع المستهدفة للمرحلة المقبلة.
وأفادت الشركة بأنها ستستكمل جميع الإجراءات والموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وستعرض التوصية على الجمعية العامة خلال اجتماعها المقبل، الذي سيتم الإعلان عن موعده لاحقاً.