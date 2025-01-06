شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم يرتفع 15جنيها.. عيار 21 يسجل 3745 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 6 يناير 2025، بمنتصف التعاملات، بحوالي 15 جنيها، عقب انخفاض ملحوظ في سعر الذهب في مصر تعاملات صباح اليوم وفي ما يلي سعر الذهب.

سعر الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4280 جنيها.

عيار 21 يسجل 3745 جنيها.

عيار 18 يسجل 3210 جنيهات.

الجنيه الذهب 29960 جنيها.

توقعات أسعار الذهب

ورفع سيتى بنك توقعاته لأسعار الذهب ويرى أنه خلال عام 2025 قد يصل سعر الذهب إلى 3000 دولار للأونصة، فى ظل الضغوط على الاقتصاد الأمريكى والأزمات المتواصلة فى الشرق الأوسط ومشتريات البنوك المركزية من الذهب.



ويرى جى بى مورجان نظرة أكثر تحفظًا متوقعًا أن يصل متوسط سعر الذهب إلى 2600 دولار للأونصة، مع إمكانية تجاوز هذه المستويات فى وقت أبكر من المتوقع، مدعومًا بالسياسات النقدية المتوقعة وانخفاض التضخم وزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.

