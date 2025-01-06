شكرا لقرائتكم خبر عن 76.66 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر، اليوم، مع ترقب المستثمرين لتأثير الطقس البارد في نصف الكرة الشمالي وإجراءات التحفيز الاقتصادي في الصين على الطلب العالمي على الوقود.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتًا أو 0.2 %إلى 76.66 دولار للبرميل وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 22 سنتًا أو 0.3 % إلى 74.18 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية .