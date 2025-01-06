شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: 10.4 مليون فدان إجمالى المساحة الزراعية عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصـاء اليوم الاثنين نشـرة الزمام والملكية الزراعية لعام 2023.

ومن أهم المؤشرات بلغ إجمالي مسـاحـة الزمـام 10.44 مليـون فــدان عـــام 2023 مقابل 10.36مليـون فـدان عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 0.8٪، وجاءت محافظـــات الوجــه البحري في المرتبة الأولى حيث بلغـــت مساحتهــا 6.6 مليـون فــدان بنسبة 63.0 ٪ ، تليها محافظات الوجه القبلي حيث بلغت مساحتها 3.1مليـون فــدان بنسبـة 29.4٪، تليها المحافظات الحضرية حيث بلغــت مسـاحتهــا 0.7 مليــون فدان بنسبة 6.7٪ ثم محافظات الحدود (الوادي الجديد) ، حيث بلغت مساحتها 0.1 مليـون فــدان بنسبـة 0.8٪ وذلك من إجمالي مساحة الزمام عام 2023.

وبلغ إجمالي مساحة الأراضي القابلة للزراعة (الأهالي والحكومـة)9.4 مليون فدان عـــام 2023 بنسبة 89.6٪ وبلغت مساحة الأراضي غير القابلة للزراعة 1.0 مليون فدان بنسبة 10.4٪ من إجمالي مساحة الزمام وتتمثل في (السكن والأجران، المنافع العمومية، أراضي التالف والفساد، أكل النهر، السكك الحديدية)، وجاءت محافظات الوجه البحري في المرتبة الأولــى حيث بلغت مسـاحتهـا 6.0 مليـون فــدان بنسبـة 63.6٪ ، تليها محافظات الوجه القبلي حيث بلغـت مساحتها 2.7 مليـون فــدان بنســبة 29.2٪ ، تليها المحافظات الحضرية حيث بلغــت مسـاحتها0.6 مليـون فدان بنسبة 6.3٪ ثم محافظــات الحـدود (الوادي الجـديـد)، حيث بلغـت مســاحتهـا 0.1 مليــون فدان بنسبة 0.9٪ وذلك من إجمالي مساحة الأراضي القابلة للزراعة عام 2023.



وبلغ إجــمالي المســـاحــة المملوكــــة للأهالي القابلة للزراعة من الـزمــام 7.6 مليون فـدان عام 2023 مقابــل 7.7 مليون فــدان عام 2021 بنسبـــة انخفاض قـــدرها 2.0٪.

- جاءت محافظات الوجه البحرى فى المرتبة الأولى حيث بلغت مساحتها 4.8 مليون فدان بنسبة 63.8٪، تليها محافظات الوجه القبلي حيـث بلغت مساحتـها 2.3 مليون فـدان بنسبــة 30.0٪ ، تليـها المحافظات الحــضريــة ، حيـث بلغت مسـاحتـها 0.4 مليون فدان بنسبة 5.5٪ ثم محافــظات الحدود (الوادى الجديد)، حيث بلغت مساحتها 0.1 مليون فدان بنسبة 0.7٪ وذلك من إجمالي المســـاحة المملوكة للأهالي القابلة للزراعة عام 2023.

وبلغ إجمـالي المساحة المملوكــة للحكومـة القابلة للزراعة من الزمام 1.8 مليون فـدان عــام 2023 مقابـل 1.6 مليــــون فــــدان عـــام 2021 بنسبـة زيادة قـــدرها 12.7٪، وجاءت محافظات الوجه البحرى فى المرتبة الأولى حيث بلغت مساحتها 1.1 مليون فدان بنسبة 62.9٪ ، تليها محافظات الوجـــــه القبـلى حيـث بلغت مساحتـها 0.5 مليون فـدان بنسبــة 26.0٪ ، تليها المحافظات الحضـريـة حيث بلغت مســاحتها 0.2 مليون فدان بنسبة 9.5٪ ثم محافــظات الحدود (الوادى الجديد) ، حيث بلغت مساحتها 0.03 مليــــون فدان بنسبــة 1.6٪ وذلك من إجمالي المساحــة المملوكــــة للحكومـــة القابلة للزراعة عام 2023.