شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين فى الإمارات.. عيار 24 بـ319.25 درهم والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم الاثنين 6-1-2025 فى الامارات حيث سجل عيار 24 مبلغ 319.25 درهم، ويعد سعر الذهب في الامارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الامارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدرهم الاماراتى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم:

عيار 24 سجل 319.25 درهم

عيار 22 سجل 295.50 درهم

عيار 21 سجل 286.00 درهم

عيار 14 سجل 188.75 درهم

عيار 18 سجل درهم 245.25

عيار 12 سجل 161.75 درهم

الاونصة سجلت 9929.75 درهم

الجنيه الذهب سجل 2288.00 درهم

الأونصة بالدولار سجلت 2631.56 دولار

في نفس السياق، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.10% ليصل إلى 107.91، مما ساهم في تعزيز أسعار السلع المقومة بالدولار مثل الذهب.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة، بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.

هذه التحركات تشير إلى تفاعل الأسواق مع البيانات الاقتصادية والتطورات الجيوسياسية التي تؤثر في قرارات المستثمرين بخصوص المعادن الثمينة.