شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 6-1-2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

يقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة حية لأحدث أسعار صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم الإثنين الموافق 6 يناير 2025، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر الريال ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.85جنيه للشراء.

13.92جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.91جنيه للشراء.

13.89جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.97جنيه للشراء.

13.94جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.93جنيه للشراء.

14.05جنيه للبيع.