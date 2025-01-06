شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد المصرى للتأمين: القطاع سيشهد نموا ملحوظا يتعدى الـ25% خلال 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أكد علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن التوقعات لنمو سوق التأمين المصري خلال العام 2025 ايجابية بشكل كبير، ويرجع ذلك الي اسباب كثيرة وإن كان من اهمها صدور قانون التأمين الموحد، والذي صدر خلال يوليو من العام الماضي ، حيث يتوقع ان تودي الإصلاحات التشريعية والتحول الرقمي وزيادة الوعي بأهمية التامين الي تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة بقطاع التامين المصري

وأضاف الزهيرى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن قطاع التأمين شهد خلال الفترة من يناير الي نهاية أكتوبر عام 2024 نموا ملحوظا في اقساط التأمين المصدرة، والتي بلغت 77 مليار جنيه بمعدل نمو 25٪؜ عن العام الماضي لنفس الفترة طبقا لاحصائيات الهيئة العامة للرقابة المالية، ونتوقع ان يستمر هذا النمو بمعدلات تماثل او ربما تفوق هذه النسبة خلال العام 2025، مما يجعل سوق التامين المصري سوقا واعدا وجاذبا للاستثمارات.

وكشف تقرير للهيئة العامة للرقابة المالية، عن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لشركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2024 وبلغت 77.1 مليار جنيه، مقابل 61.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو 25.8%.

وبلغت الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 42.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2024، مقابل 30.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2023 بنسبة نمو 39.1%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 34.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2024، مقابل 30.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 12.2%.

وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 35.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2024 مقابل 28 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو 27.1%.

وبلغت التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 16.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2024، مقابل 12.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023 بنسبة نمو 35.2%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 18.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2024، مقابل 15.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 20.5%.

ووزعت الأقساط خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2024 بين 67.4 مليار جنيه أقساط للتأمين التجاري مقارنة بقيمة 54.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 24%، و9.6 مليار جنيه أقساط التأمين التكافلي مقابل 6.9 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بنسبة نمو 39.7%.

ووزع إجمالي قيمة التعويضات المسددة لعملاء التأمين التجاري بين 31.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2024 مقابل 25.4 مليار جنيه بنسبة نمو 25.8%، و3.7 مليار جنيه تعويضات مسددة للتأمين التكافلي مقابل 2.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو 39.2%.

