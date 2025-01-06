شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الإثنين 6 -1-2025.. حديد عز بـ 38800 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الحديد استقراره حيث يصل متوسط بيع طن الحديد لدي أغلب الموزعين نحو 40 ألف جنيه، حيث استقرت أسعار الحديد اليوم الاثنين 6-1-2025.

وكشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة عن استقرار سعر الحديد اليوم لدي الشركات والموزعين .

وسط توافر المعروض لدي مختلف المدعين في محافظات الجمهورية بمتوسط نحو 40 ألف جنيه للمستهلك .

واليوم استقرت أسعار بيع الحديد لدي الموزعين بما يتراوح من 39200 إلي نحو 40000، حيث استقر سعر الحديد بواقع يتراوح من 38200 جنيه الي 38500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع لأغلب الأنواع.

يعد الحديد من أهم الخامات المستخدمة في مواد البناء، ويحرض الجميع سواء الشركات أو الأفراد على متابعة أسعارها يوما بيوم على الرغم من تغير سعرها كل شهر مرة في الظروف العادية.

واستقر سعر الحديد اليوم الاثنين 6 -1-2025 في الأسواق على الرغم من تباين الأسعار في بعض المحافظات مسجلا نحو 40000 جنيه للطن للمستهلك وبمتوسط سعر نحو 38200 للطن ويصل لأكثر من 40 ألف جنيه لدى بعض الموزعين بعض محافظات الجمهورية ،وذلك بناء على سعر الشهر وحسب السعر الثابت لهذا الشهر ووفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية.

وسجل سعر طن الحديد اليوم في مصر مستويات تتراوح ما بين 38 ألف جنيه لنحو 38500 جنيه سعر المصنع، ويصل الى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه فى كل طن ووفق محافظته أو نوع شركات الحديد.

سعر حديد عز 38800 جنيه

سعر حديد بشاي 38600 جنيه

سعر حديد المصريين 38500 جنيه

وتختلف الأسعار حسب الشركة المنتجة .