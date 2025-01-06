شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم يتراجع 25 جنيها.. عيار 21 يسجل 3730 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 6 يناير 2025، بالتعاملات الصباحية بحوالي 25 جنيها، عقب ارتفاع ملحوظ في سعر الذهب في مصر خلال تداولات أمس، لكن الهبوط في السوق العالمي دفع الذهب في مصر للتراجع.

سعر الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4262 جنيها.

عيار 21 يسجل 3730 جنيها.

عيار 18 يسجل 3197 جنيها.

الجنيه الذهب 29840 جنيها.

الذهب في أسبوع

خلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب في مصر عيار 21 بنسبة 0.5% ليربح 20 جنيها حيث أغلق تداولات الأسبوع عند 3750 جنيها للجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3730 جنيها للجرام وكان قد سجل أعلى مستوى عند 3770 جنيها للجرام وأدنى مستوى عند 3710 جنيهات للجرام.