شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 6 -1-2025 فى البنوك مقابل الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 6 -1-2025، بالبنوك المصرية، وفق أحدث تحديثات البنوك في تعاملات اليوم مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 264.6 جنيه للشراء، و164.7 جنيه للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 6-1-2025 مقابل الجنيه بداية التعاملات كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

163.6 جنيه للشراء.

164.7 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

163.7 جنيه للشراء.

164.7 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

160.1 جنيه للشراء.

165.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

162.1 جنيه للشراء.

164.6 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

161.4 جنيه للشراء.

165.5 جنيه للبيع.