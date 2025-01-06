شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك غدا الثلاثاء بمناسبة عيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد يعقوبالإثنين، 06 يناير 2025 10:48 ص
قرر البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وأضاف البنك المركزى المصرى، فى بيان صادر عنه، أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2025.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز