الاقتصاد

البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك غدا الثلاثاء بمناسبة عيد الميلاد المجيد

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القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد يعقوب

الإثنين، 06 يناير 2025 10:48 ص

قرر البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأضاف البنك المركزى المصرى، فى بيان صادر عنه، أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2025.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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