شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك غدا الثلاثاء بمناسبة عيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

قرر البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأضاف البنك المركزى المصرى، فى بيان صادر عنه، أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2025.