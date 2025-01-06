شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار هيوانداى سانتافى 2025 بالسوق المصرية والان مع تفاصيل الخبر

قامت شركة جي بي اوتو غبور بتثبيت أسعار السيارة "هيوانداي سانتافي 2025" لتشهد بداية العالم الجاري استقرارا واضحا لبعض الماركات طبقا للعرض والطلب.

وسجلت الفئة الأول من السيارة هيوانداي "سانتافي 2025" سعر 3 ملايين و350 ألف بكل من القائمتين الحديثة والقديمة، أما الفئة الثالنية فقد سجلت سعر 3 ملايين و900 ألف جنيه.

وعن أهم مواصفات السيارة "هيونداي سانتافي" هي سيارة كروس أوفر متوسطة الحجم كورية المنشأ، حيث تم تصميمها وتطويرها في كوريا الجنوبية ويتم تصنيعها هناك، وتتوفر السيارة في السوق المصري من خلال شركة "جي بي أوتو"، وكيل سيارات الكورية في السوق المحلى، وتُقدم بفئتين من التجهيزات.

وبدأ إنتاج السيارة في عام 2000، وإنطلق الجيل الثاني من السيارة في عام 2005، تلاه الجيل الثالث في عام 2012، ثم جاء الجيل الرابع في عام 2018، وأخيرًا تم تقديم الجيل الخامس الجديد كليًا في عام 2023، وهو المتاح حاليًا.

يتم تقديم "هيونداي سانتافي" الجديدة في السوق المصري للمنافسة مع عدد من السيارات في قطاع الكروس، وتأتي السيارة بسعة محرك 1600 سي سي تيربو، والتسارع 0 لـ100 كم في 9.6 ثانية، وعدد الأحصنة 235 حصان، والعزم 367 نيوتن.متر، والحجم كروس اوفر متوسطة الحجم .

وعن السيارة "هيونداي سانتافي" هي سيارة كروس أوفر متوسطة الحجم كورية المنشأ، تم تصميمها وتصنيعها وتطويرها في كوريا الجنوبية، وتتوفر السيارة في السوق المصري من خلال شركة "جي بي أوتو".

يتم تقديم "هيونداي سانتافي" الجديدة في السوق المصري للمنافسة مع عدد من السيارات في قطاع الكروس أوفر متوسط الحجم، حيث يمكن اعتبارها منافس لكُل من نيسان اكس تريل، كي جي ام توريس، سوبارو فورستروكيا سورينتو وتويوتا فورتشنر، وتأتي بضمان 5 سنوات / 150 ألف كم .