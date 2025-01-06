شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار فى مصر اليوم الإثنين 6-1- 2025. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضار في مصر اليوم الإثنين 6-1-2025 استقرار ملحوظ لغالبية الخضروات نظرا لوفرة المعروض، وفقا لبيانات شعبة الخضروات وموقع سوق العبور للجملة.

وفي ما يلي أهم المعلومات عن الخضروات في مصر وأسعارها في السوق المصري، حيث يضاف تكاليف النقل ومكاسب التجار.

وسجل متوسط سعر كيلو البطاطس في سوق العبور وفقا لسوق الجملة من 4 إلى 12 جنيها، ومتوسط سعر كيلو الطماطم بين 3.5 إلى 5.5 جنيه للكيلو، وسعر كيلو الكوسة من 10 إلى 15 جنيها.

واستقر سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 16 جنيها، وسجل سعر كيلو البصل الأبيض من 8 إلى 14 جنيها، واستقر سعر كيلو البصل الأحمر ما بين 9.5 إلى 11.5 جنيها.

ووفقا لأرقام سوق الجملة، فقد سجل سعر كيلو الفاصوليا الخضراء ما بين 5 إلى 9 جنيهات، وسجل سعر كيلو الجزر من 4 إلى 6 جنيهات وسجل سعر كيلو الباذنجان البلدى ما بين 10 إلى 14 جنيها، وسجل سعر كيلو الملوخية إلى ما بين 8 إلى 11جنيها بالجملة.