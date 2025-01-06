شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للتعليم»: شراء أرض بـ14.7 مليون ريال لإنشاء مجمع تعليمي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة الوطنية للتربية والتعليم شراء أرض، أمس، في حي إشبيليا بمساحة 9025 م2، بمدينة الرياض وذلك لاستثمارها بإنشاء وتشغيل مجمع تعليمي تابع للشركة الوطنية للتربية والتعليم.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يأتي هذا الاستثمار ضمن استراتيجة الشركة التي تهدف إلى التوسع ونمو قاعدة الطلاب وذلك لتحقيق النمو والعوائد التي تحقق استراتيجية الشركة.
وقالت الشركة: إن قيمة الصفقة تقدر بـ14.7 مليون ريال شاملة لضريبة التصرفات العقارية.
وأضافت أن البائع: شركة إثراء الرياض العقارية.
ونوهت بتمويل الصفقة عن طريق الموارد الذاتية للشركة.
وبحسب الشركة، ستسهم الصفقة في نمو الإيرادات والعوائد خلال السنوات القادمة عند اكتمال المشروع وتشغيله.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يأتي هذا الاستثمار ضمن استراتيجة الشركة التي تهدف إلى التوسع ونمو قاعدة الطلاب وذلك لتحقيق النمو والعوائد التي تحقق استراتيجية الشركة.
وقالت الشركة: إن قيمة الصفقة تقدر بـ14.7 مليون ريال شاملة لضريبة التصرفات العقارية.
وأضافت أن البائع: شركة إثراء الرياض العقارية.
ونوهت بتمويل الصفقة عن طريق الموارد الذاتية للشركة.
وبحسب الشركة، ستسهم الصفقة في نمو الإيرادات والعوائد خلال السنوات القادمة عند اكتمال المشروع وتشغيله.