شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «كاتريون» توافق على انتخاب 9 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة كاتريون للتموين القابضة نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد مساء أمس الأحد.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 26-01-2025م، ولمدة 3 سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 25-01-2028م.
والأعضاء المنتخبون هم: محمد السرحان، مشعل الحكير، فهد موسى، فيصل صباغ، جوزه الرشيد، فادي مجدلاني، وجدي الغبان، عبدالوهاب البتيري، إياد بوحليقة.
وأضافت أن النتائج تضمنت: الموافقة على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بأغراض الشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 26-01-2025م، ولمدة 3 سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 25-01-2028م.
والأعضاء المنتخبون هم: محمد السرحان، مشعل الحكير، فهد موسى، فيصل صباغ، جوزه الرشيد، فادي مجدلاني، وجدي الغبان، عبدالوهاب البتيري، إياد بوحليقة.
وأضافت أن النتائج تضمنت: الموافقة على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بأغراض الشركة.