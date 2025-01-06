الاقتصاد

عمومية «كاتريون» توافق على انتخاب 9 أعضاء لمجلس الإدارة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «كاتريون» توافق على انتخاب 9 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة كاتريون للتموين القابضة نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد مساء أمس الأحد.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 26-01-2025م، ولمدة 3 سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 25-01-2028م.
والأعضاء المنتخبون هم: محمد السرحان، مشعل الحكير، فهد موسى، فيصل صباغ، جوزه الرشيد، فادي مجدلاني، وجدي الغبان، عبدالوهاب البتيري، إياد بوحليقة.
وأضافت أن النتائج تضمنت: الموافقة على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بأغراض الشركة.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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