شكرا لقرائتكم خبر عن «المجتمع الطبية» توقع اتفاقية تسهيلات مع مصرف الإنماء بـ45 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة المجتمع الرائدة الطبية، أمس، اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع مصرف الإنماء.

وقالت الشركة في بيان على تداول إن قيمة التسهيلات 45 مليون ريال، عبارة عن: 35 مليون ريال تسهيل دوار لشراء سلع، و10 ملايين ريال تسهيل دوار للمصروفات الرأسمالية.

وأضافت أن مدة التمويل: 3 سنوات، مشيرة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر.

وأفادت بأن الهدف من التسهيلات: لغرض تمويل متطلبات رأس المال العامل والمصروفات الرأسمالية.