الاقتصاد

«المجتمع الطبية» توقع اتفاقية تسهيلات مع مصرف الإنماء بـ45 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة المجتمع الرائدة الطبية، أمس، اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع مصرف الإنماء.
وقالت الشركة في بيان على تداول إن قيمة التسهيلات 45 مليون ريال، عبارة عن: 35 مليون ريال تسهيل دوار لشراء سلع، و10 ملايين ريال تسهيل دوار للمصروفات الرأسمالية.
وأضافت أن مدة التمويل: 3 سنوات، مشيرة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر.
وأفادت بأن الهدف من التسهيلات: لغرض تمويل متطلبات رأس المال العامل والمصروفات الرأسمالية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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