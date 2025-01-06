شكرا لقرائتكم خبر عن «مفيد»: ترسية مشروع مع جهة اعتبارية بقيمة 41.5 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مفيد ترسية مشروع تطوير مفهوم ومحتوى وتنفيذ فعاليات مع جهة اعتبارية، وذلك أمس الأحد.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بـ 41.515 مليون ريال.
وأضافت أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 20 يناير الحالي.
وأوضحت أن تفاصيل المشروع تتضمن: إقامة فعاليات، لإحياء الموروث التراثي والتاريخي المرتبط، وتطوير فعاليات نوعية تعزز من إنتاج المحتوى التاريخي الغني الذي تحظى به المملكة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بـ 41.515 مليون ريال.
وأضافت أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 20 يناير الحالي.
وأوضحت أن تفاصيل المشروع تتضمن: إقامة فعاليات، لإحياء الموروث التراثي والتاريخي المرتبط، وتطوير فعاليات نوعية تعزز من إنتاج المحتوى التاريخي الغني الذي تحظى به المملكة.