الاقتصاد

«مفيد»: ترسية مشروع مع جهة اعتبارية بقيمة 41.5 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مفيد ترسية مشروع تطوير مفهوم ومحتوى وتنفيذ فعاليات مع جهة اعتبارية، وذلك أمس الأحد.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة المشروع تقدر بـ 41.515 مليون ريال.
وأضافت أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 20 يناير الحالي.
وأوضحت أن تفاصيل المشروع تتضمن: إقامة فعاليات، لإحياء الموروث التراثي والتاريخي المرتبط، وتطوير فعاليات نوعية تعزز من إنتاج المحتوى التاريخي الغني الذي تحظى به المملكة.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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