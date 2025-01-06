شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. إدراج وبدء تداول أسهم «الموسى الصحية» في السوق الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل



وقالت تداول: إن إدراج شركة الموسى الصحية سيكون، برمز تداول 4018 وبالرمز الدولي SA1661VHUP11 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

ونوهت بتطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

وأعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة الموسى الصحية، هذا اليوم الإثنين 06/07/1446هـ الموافق 06/01/2025م إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين. الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول السعودية إدراج وبدء تداول أسهم شركة الموسى الصحية في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الثلاثاء 07/07/1446 هـ الموافق 07/01/2025م.وقالت تداول: إن إدراج شركة الموسى الصحية سيكون، برمز تداول 4018 وبالرمز الدولي SA1661VHUP11 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.ونوهت بتطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.وأعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة الموسى الصحية، هذا اليوم الإثنين 06/07/1446هـ الموافق 06/01/2025م إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.