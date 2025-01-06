شكرا لقرائتكم خبر عن «ثمار» توقع اتفاقية لتأسيس صندوق استثماري برأس مال 100 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة ثمار التنمية القابضة، أمس، اتفاقية مع شركة جياد العز المحدودة وشركة رصانة المالية (مدير الصندوق والمستشار المالي) لتأسيس صندوق استثماري.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نوع الصندوق: صندوق استثمار ملكية خاصة (خاص مغلق).
وأضافت أن هدف الصندوق: الاستحواذ على 70% من شركة جياد العز المحدودة التي تملك حق الانتفاع والاستخدام لاستثمار سوق المواشي ومسلخ المعيصم بمكة المكرمة لمدة 25 سنة.
وأشارت إلى أن رأس مال الصندوق: 100 مليون ريال سيتم طرحه (طرح خاص) مقابل إصدار 100 ألف وحدة بسعر ألف ريال لكل وحدة عند التأسيس.
وأوضحت أن الحد الأدنى من رأس المال لتشغيل الصندوق: على الأقل 20 مليون ريال.
وأفادت بأن مدة الصندوق: 7 سنوات قابلة للتمديد فترتين إضافيتين 12 شهر للفترة الواحدة.
وذكرت أن نسبة مشاركة ثمار التنمية القابضة: ستخضع لحجم الصندوق وبما لا يتجاوز مبلغ 30 مليون ريال، علما بأن مصدر المشاركة الرئيسة لثمار في هذا المشروع ستكون من زيادة رأس المال القادمة.
ونوهت بعدم وجود أثر مالي في الوقت الحالي لهذه الاتفاقية، كما لا توجد أطراف ذات علاقة ضمن هذه الاتفاقية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نوع الصندوق: صندوق استثمار ملكية خاصة (خاص مغلق).
وأضافت أن هدف الصندوق: الاستحواذ على 70% من شركة جياد العز المحدودة التي تملك حق الانتفاع والاستخدام لاستثمار سوق المواشي ومسلخ المعيصم بمكة المكرمة لمدة 25 سنة.
وأشارت إلى أن رأس مال الصندوق: 100 مليون ريال سيتم طرحه (طرح خاص) مقابل إصدار 100 ألف وحدة بسعر ألف ريال لكل وحدة عند التأسيس.
وأوضحت أن الحد الأدنى من رأس المال لتشغيل الصندوق: على الأقل 20 مليون ريال.
وأفادت بأن مدة الصندوق: 7 سنوات قابلة للتمديد فترتين إضافيتين 12 شهر للفترة الواحدة.
وذكرت أن نسبة مشاركة ثمار التنمية القابضة: ستخضع لحجم الصندوق وبما لا يتجاوز مبلغ 30 مليون ريال، علما بأن مصدر المشاركة الرئيسة لثمار في هذا المشروع ستكون من زيادة رأس المال القادمة.
ونوهت بعدم وجود أثر مالي في الوقت الحالي لهذه الاتفاقية، كما لا توجد أطراف ذات علاقة ضمن هذه الاتفاقية.