الاقتصاد

«معادن»: 2.1% زيادة متوقعة في كلفة المبيعات بعد تعديل أسعار الوقود

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تلقت شركة التعدين العربية (معادن)، إشعارا من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) بتعديل أسعار منتجات الوقود المستخدمة في أنشطة الشركة اعتبارًا من 01-01-2025م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن من المتوقع بأن يكون الأثر المالي لهذه الزيادة هو زيادة تقريبية تعادل 2.1% من إجمالي تكلفة المبيعات وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة للشركة، وسوف يظهر هذا الأثر ابتداءً من الربع الأول من العام المالي 2025م.
وستعمل الشركة على دراسة سبل تقليل الأثر المالي لهذا التعديل على نتائج الشركة المالية.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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