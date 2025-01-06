شكرا لقرائتكم خبر عن «معادن»: 2.1% زيادة متوقعة في كلفة المبيعات بعد تعديل أسعار الوقود والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن من المتوقع بأن يكون الأثر المالي لهذه الزيادة هو زيادة تقريبية تعادل 2.1% من إجمالي تكلفة المبيعات وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة للشركة، وسوف يظهر هذا الأثر ابتداءً من الربع الأول من العام المالي 2025م.

وستعمل الشركة على دراسة سبل تقليل الأثر المالي لهذا التعديل على نتائج الشركة المالية. الدمام - شريف احمد - تلقت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، إشعارا من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) بتعديل أسعار منتجات الوقود المستخدمة في أنشطة الشركة اعتبارًا من 01-01-2025م.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن من المتوقع بأن يكون الأثر المالي لهذه الزيادة هو زيادة تقريبية تعادل 2.1% من إجمالي تكلفة المبيعات وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة للشركة، وسوف يظهر هذا الأثر ابتداءً من الربع الأول من العام المالي 2025م.وستعمل الشركة على دراسة سبل تقليل الأثر المالي لهذا التعديل على نتائج الشركة المالية.