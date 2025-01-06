شكرا لقرائتكم خبر عن بعد زيادة عيار 21 بنسبة 0.5%.. كل ما تريد معرفته عن سعر الذهب اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

خلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب في مصر عيار 21 بنسبة 0.5% ليربح 20 جنيه حيث أغلق تداولات الأسبوع عند 3750 جنيها للجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3730 جنيها للجرام وكان قد سجل أعلى مستوى عند 3770 جنيها للجرام وأدنى مستوى عند 3710 جنيهات للجرام.

ننشر تطورات سعر الذهب اليوم في مصر من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر وجميع الأعيرة الذهب المتداولة في مصر، وسط تذبذب ملحوظ في سعر الذهب اليوم عقب فتح التداول على الذهب في البورصة العالمية.

وننشر سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 6 يناير 2025، بالتعاملات الصباحية، عقب ارتفاع ملحوظ في سعر الذهب في مصر خلال تداولات أمس

سعر الذهب في مصر اليوم :

عيار 24 يسجل 4291 جنيها.

عيار 21 يسجل 3755 جنيها.

عيار 18 يسجل 3219 جنيهاً

الجنيه الذهب 30080 جنيها

الذهب العالمي يرتفع 26% خلال 2024



كشفت بيانات مجلس الذهب العالمي أن سعر الذهب حقق مكاسب بنسبة تزيد عن 26% خلال العام 2021، وهو أكبر مكسب سنوي منذ عام 2010.



حصل الذهب على دعم كبير من تخفيضات لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومشتريات قوية من البنوك المركزية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي دفعت الأسعار إلى مستويات قياسية متعددة العام الماضي.



