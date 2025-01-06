شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تراجعه 10 قروش.. اعرف سعر الدولار اليوم الاثنين 6 -1-2025 بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

هل تعرف سعر الدولار اليوم الاثنين 6-1-2025 خاصة بعد تراجعه بنحو 10 قروش في البنوك المصرية وفق آخر تحديث.

اليوم استقر الدولار بعد تراجع في نهاية تعاملات أمس بنحو 10 قروش، حيث سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 6 يناير 2025 بالبنك الأهلي المصري عند سعر 50.66 للشراء، 50.76 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى-cib سجل 50.72 جنيه للشراء، 50.82 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالى:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

50.63 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

50.66 جنيه للشراء.

50.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

50.66 جنيه للشراء.

50.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

50.65 جنيه للشراء.

50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

50.66 جنيه للشراء.

50.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع.