شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مميزات السيارات الكهربائية وعيوبها.. أنواعها بالسوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد العالم تطورا كبيرا في التكنولوجيا العالمية، حيث تتوجه أنظارالعالم نحو الطاقة النظيفة والتحول للأخضر للحفاظ علي البيئة من خلال صناعة السيارات صديقة البيئة وتحديدا السيارت الكهربائية بالكامل، وبالطبع فإن مصر جزء لا يتجزأ من العالم ولمواكبة هذا التطور العالمي، وتقضي خطة الدولة 2030 بضرورة تبني منظومة نشر ثقافة السيارات الكهربائية خاصة مع وجود بنية تحتية جيدة ليس هذا فقط وإنما العمل علي تصنيع سيارات كهربائية تغزو السوق المحلية ويتم تصديرها للدول المجاورة.

وعن شراء "السيارات الكهربائية" تنصح الخبراء بالقيام بشراء السيارات من التوكيلات الرسمية وليس التجار، وذلك ضمانا لحقوقهم وتوافر قطع الغيار لقدر الله في حالة حدوث حادث مثلا وعدم الإنسياق وراء مقولة أن السيارات الكهربائية لا تحتاج إلي صيانة، ولعل من أبرز السيارات التي تباع من خلال وكلاء معتمدين السيارة ام جي 4 الكهربائية والسيارة شيفرولية بولت وهما الآن ضمن مشروع التاكس الذكي بالعاصمة الإدارية، ومرسيدس EQE من خلال وكلائها المعتمدين وغيرها.

قطعت صناعة السيارات شوطًا طويلاً في العقود القليلة الماضية، ومن بين التطورات الأكثر إثارة ظهور السيارات الهجينة "الهايبرد" والكهربائية، فهناك أنواع متعددة لكل منها، ولكل منها فوائد وتحديات مختلفة لنتعرف علي الفرق كالاتي:

- أولا السيارات الهجينة:

تعد السيارت الهجينة "الهايبرد" أول ما ظهر بعد سيارات محرك الإحتراق الداخلي، والتي تسمى اختصاراHEV– – Hybrid Electric Vehicle، وعلى الرغم من أنها لا تزال تعتمد إلى حد كبير على طاقة محرك البنزين، إلا أنها تعمل بمحرك كهربائي وحزمة بطارية صغيرة لدعم المحرك ولتحسين الأداء والكفاءة، مما يؤدي إلى الاقتصاد في إستهلاك الوقود بشكل أفضل.

وعادة ما يتم وضع المحرك الكهربائي داخل مجموعة علبة التروس، وتكون حزمة البطارية المرتبطة به تكفي لقيادة السيارة بالطاقة الكهربائية لعدد من الكيلومترات تختلف حسب حجم البطارية فالمحرك الكهربائي يعمل كمساعد لمحرك ICE ، مما يعني أنه لا يعمل بشكل كامل لدفع السيارة في كل الأوقات وفي بعض الأحوال تحصل على خرج طاقة مشترك من كلا المحركين .

وعلى الرغم من أن شركة فورد هي أول من أنتجت السيارات الهجينة في التسعينات في الولايات المتحدة الأمريكية لتكون سيارة إقتصادية خاصة بعد ارتفاع أسعار البنزين بشكل خيالي، فان سيارة تويوتا بريوس كانت تعد أشهر السيارات الهجينة لفترة طويلة، لكن قائمة السيارات الهجينة قد توسعت كثيرا منذ ذلك الحين .

ومع تطور السيارات الهجينة تم زيادة قدرة البطاريات لتستمر لفترة أطول، و بدلاً من مجرد مساعدة محرك الغاز، يمكن لهذا النوع تشغيل السيارة لتكون كهربائية بالكامل من تلقاء نفسها في بعض الأوقات وبالتالي التغلب على بعض التحديات التي واجهتها السيارات الهجينة المبكرة، مثل إنخفاض سعة الشحن وإرتفاع تكاليف الصيانة .

- ثانيا السيارات الكهربائية:

ظهرت السيارات الكهربائية وتطورت لتأتي مجهزة ما بين محرك واحد إلى أربعة محركات وحزمة بطارية قوية يمكنها أن تمنحها مدى يصل إلى 800 كم في النسخ التجارية المتداولة، كما أنها قادرة على أن تكون قوية للغاية، حيث تنطلق بعض أفضل السيارات الكهربائية من 0-100 كم في الساعة في حوالي ثانيتين .

وعلي الصعيد المحلي وطبقا لخطة الدولة المصرية 2030 فكان لابد من البدء في التوجه لهذه الصناعة الهامة " من خلال توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلا عن الإعلان عن إعفاء السيارات الـتي تـعـمـل بمحـرك كهربائي من الرسوم الجمركية لتشجيع إستخدامها والعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لشحن تلك السيارات .

لنجد خطوات جادة من القيادة السياسية خلال عام 2023 من خلال إنشاء المجلس الأعلى للسيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ولفيف من وزراء المجموعة الاقتصادية، بالإضافة إلي بعض خبراء السيارات .

- التوجه للسيارات الكهربائية والغاز لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة:

بالفعل هناك إهتمام كبير من الدولة على تصنيع السيارات الغاز والسيارات الكهربائية؛ مما يساهم في خفض الطلب على الطاقة الذى تتزايد أسعاره بشكل كبير في ظل الظروف الراهنة وحرب روسيا وأوكرانيا وحرب غزة أيضا ؛ بل ومنذ جائحة كورونا، وفق حسين مصطفي المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات .

ولعل الحوافز التي تقدمها الدولة المصرية من خلال وقف الجمارك علي السيارات الكهربائية وتشجيع المواطن المصري علي التحويل من سيارة تعمل بالبنزين أو السولار إلي غاز سوف يكون لهم مردود كبير علي تغيير ثقافة المستهلك المصري ، ولا سيما لتوفرهما في مصر وبالتالي فإن منح الدولة مجموعة من المزايا للمركبات والذي شمل أيضا كل أتوبيسات النقل العام كمرحلة أولى ثم التوسع في سيارات الأجرة والملاكى بعد ذلك، بالإضافة إلي نشر لمزيد من محطات الغاز في المحافظات والمدن لمزيدة من الإنتشار للسيارات الغاز علي مستوي المحافظات .

ويبقي السؤال الآخر أيهما أفضل السيارات الهجين " الهايبرد " أم الكهربائية أم الغاز:

عندما يتعلق الأمر بالسيارات الهجينة "الهايبرد" مقابل السيارات الكهربائية، فما الذي يأتي في المقدمة من حيث القيمة مقابل المال؟

من الواضح أن العمر الإفتراضي للسيارة الكهربائية أكبر وحتى سعرها يعتبر أقل مع مصاريف تشغيل أقل، لذلك قد لا يكون هناك عدد كبير من السيارات الهجينة في السوق الآن كما كان في السابق وتتراجع مبيعاتها مقابل زيادة مبيعات السيارات الكهربائية .

لكن لا يزال الأمر يستحق إلقاء نظرة على إيجابيات وسلبيات السيارات الهجينة مقابل السيارات الكهربائية بينما لا يزال كلاهما خيارًا شائعًا، فمقابل ميزة مدي السير الاكبر للسيارات الهجينة تجد عيوبا مثل الثمن ومصاريف التشغيل الأعلى وضرورة الصيانة في فترات متقاربة وكونها سيارة أكثر تعقيدا مع أجزاء أكثر من كلا السيارتين (الاحتراق الداخلي والكهربائية بالكامل) ما يتطلب مختصين لمعالجة عيوب سيارات الهايبرد وإصلاحها .

كما أنها تحوي محرك بنزين أصغر وغالبا ما تكون الطاقة المدمجة لكلا المحركين أقل من قوة سيارات محرك البنزين أو الكهربائية بشكل منفرد، لذلك فهذة المركبات مناسبة للقيادة في المدينة وليست للتسارع، بالاضافة الى انها ليست خضراء مثل السيارات الكهربائية البحتة .

أما في "السيارات الكهربائية" فتجد مزايا مثل مجموعات نقل حركة فعالة للغاية وقوية مع الاقتصاد الكبير في تكلفة الطاقة ومصروفات التشغيل بالاضافة لكونها آمنة وغالبًا ما تكون ذات تقنية عالية جدًا وصديقة للبيئة حيث لا إنبعاثات، مقابل عيوب طول مدة الشحن ومدى السير الاقل من سيارات محرك الاحتراق الداخلي في معظم السيارات الكهربائية، ولا ننسى عدم توفر البنية التحتية المناسبة دوما لخدمات الشحن وغيرها .

ونظرًا لأن الطاقة الكهربائية أثبتت بالفعل فعاليتها العالية في السيارات الهجينة، فمن المنطقي تمامًا أن تكون السيارات الكهربائية بالكامل هي الخيار الأفضل والأكثر فعالية بما يفوق السيارات الهجينة فهي تعمل بالبطارية (BEV) أو بخلايا الوقود (FCEV)، وعلى الرغم من أن الأفراد كانوا يتجهون إلى شراء سيارات الهايبرد بسبب ميزة توفير إستهلاك الوقود ويتغاضون عن عيوب سيارات الهايبرد مقابل ميزة الإقتصاد بإستهلاك البنزين، إلا أن هذه الميزة تبدأ بالتراجع مع الوقت والأستعمال .

هنا يمكننا الإشارة إلى أن أوروبا شهدت في شهر يونيو 2023 للمرة الأولى في تاريخها، تجاوز مبيعات السيارات الكهربائية على مبيعات سيارات الديزل، في حين وصلت سيارات الإحتراق الداخلي إلى 13.4 % من إجمالي مبيعات السوق الأوروبي حققت السيارات الكهربائية 15.1%، متخطية نسبة مبيعات سيارات الديزل للمرة الأولى في تاريخ دول الإتحاد الأوروبي .

هذه الإحصائية، تعكس تطورا كبيرا في الإقبال على شراء السيارات الكهربائية في أوروبا مقارنة بمعدلاتها في يونيو عام 2022، حيث وصلت نسبة شراء السيارات الكهربائية الى 10.7% مقابل 7.9% للسيارات الهجين متراجعة من نسبة 8.2 % التي بلغتها في يونيو 2022، وفي الولايات المتحدة تشير تقديرات "ستاندرد آند بورز" إلى أن السيارات الهجينة ستمثل 7% من حصة السوق هذا العام مقابل 9% للسيارات الكهربائية النقية 9% في حين أن تاريخيا، كانت السيارات الهجينة تمثل حوالي 10% من مبيعات السيارات فيها .

وعلى مستوى سوق السيارات الصيني فقد تم بيع 1.894 مليون سيارة جديدة في مايو 2023 وفقًا للبيانات الصادرة عن جمعية سيارات الركاب الصينية "CPCA"، تمثل 23% منها سيارات كهربائية بالكامل و11% سيارات هجينة ، وبإعتبار الصين هي المصدر الأكبر للسيارات حاليا كشف "كوي دونغشو"، الأمين العام لجمعية سيارات الركاب الصينية عن أنه في الفترة من يناير إلى مارس 2023 ، تم بيع 2.55 مليون سيارة هجينة وكهربائية في جميع أنحاء العالم بشكل عام ، كانت منها 70% سيارات كهربائية و30% سيارات هجينة ، وشكلت السوق الصينية 59٪ من السوق .

السيارات التي تعمل بالغاز:

شهدت مصر طفرة كبيرة في نشر ثقافة تحويل السيارات التي تعمل بالبنزين إلي غاز ، ولعل المشروع القومى للتوسع فى استخدامات الغاز الطبيعي كوقود للسيارات طفرات فى إعداد السيارات المحولة وكذلك فى تنفيذ وتشغيل والإنتشار لمحطات التموين بالغاز على مستوى الجمهورية، وفيما يلى أهم مميزات إستخدام الغاز الطبيعي المضغـوط كوقـود للسيــارات وهي كالتالى :

نظيف.

يحافظ على البيئة.

خالٍ من مركبات الرصاص والشوائب الكبريتية.

يعمل على خفض الانبعاثات الناتجة عن الاحتراق.

آمــن الغـازغيــر سـام وهو أخــف من الهــواء فإذا مــا تســرب فإنــه يتصــاعد إلى أعلــى.

إحتمالية اشتعاله ضئيلة مقارنة بأنواع الوقود السائل.

منظومة الأمان مجهزة بنظام لغلق الغاز عند إيقاف السيارة.

إسطوانــــة الغـــاز الطبيعــــي مصممــــة وفقـــاً لأحـــــدث الاشتراطات العالميـــة لتحمـــــل الضغـــوط العاليـــة والصـدمـات.

متوافر حيث تتوافر خدمة التموين بالغاز بكافة محطات التموين بالغاز بمختلـف محافظات الجمهوريـة على مـدار 24 ساعة دون انقطاع حيث يتم نقل الغاز للمحطـات عن طــريق الشبكـة القومية للغازات.

إقتصادي يحقق عائدا اقتصــاديا لمالكــي السيــارات عند تحويـل سياراتهـم، وذلك من خـلال الوفر الناتــج من استخــدام الغـاز بدلاً من الوقـود السائـل

وعن التسيرات الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود التى أعلنت عنها وزارة البترول والثروة المعدنية الفترة الماضية، فتتضمن الأتي منح العميل فى حالة سداد تكلفة تحويل سيارته بنظام الكاش بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 3375 جنيها التقسيط على سنة بدون فوائد مع الاعفاء من المصاريف الادارية حيث يحصل العميل من خلال نظام التقسيط لمدة سنة على بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 2025 جنيها، وفيما يتعلق بالتقسيط على 18 شهر بدون فوائد والإعفاء من المصاريف الإدارية وكذلك التقسيط على سنتين بدون فوائد .

واخيرا صرحت اغلب شركات الصناعة العالمية انه بدءا من 2023 وحتي 2050 سوف يتم ايقاف انتاج المركبات التي تعمل بالبنزين للحفاظ علي البيئة .